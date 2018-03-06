Киев препятствует снижению напряженности в регионе, заявил Патрушев

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Деструктивная позиция киевских властей остается основным препятствием на пути снижения напряженности в евроатлантическом регионе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Снижению напряженности в евроатлантическом регионе призвано способствовать урегулирование внутриукраинского кризиса на основе полной и последовательной реализации Минских договоренностей. При этом основное препятствие на этом пути — деструктивная позиция киевских властей", — сказал Патрушев на заседании научного совета СБ.