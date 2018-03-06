Экс-начальник управления СБУ отказался давать показания по делу Януковича

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Свидетель защиты, бывший начальник управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области Александр Щеголев отказался давать показания в суде по делу экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

Генпрокуратура обвиняет Щеголева в причастности к гибели людей на "евромайдане", он находится под стражей в СИЗО.

"В суд из СИЗО поступило заявление, в котором он (Щеголев — ред.) отказывается давать показания в качестве свидетеля по делу по обвинению Януковича", — сказал судья, отметив, что свидетель сослался на статью конституции Украины, предоставляющую ему такое право.

По словам адвоката Виталия Сердюка, защита не будет настаивать на допросе Щеголева, так как он "находится под политическим преследованием".

Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.