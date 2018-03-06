Моргулов и южнокорейский депутат обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и депутат Национального собрания Республики Корея Чон Дон Ён, возглавляющий депутатскую группу по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии, на встрече во вторник заявили, что урегулирование на Корейском полуострове должно носить исключительно политико-дипломатический характер, сообщается на сайте российского МИД.

"Обсуждалась ситуация на Корейском полуострове. С обеих сторон подчеркивалось, что процесс урегулирования ситуации в указанном субрегионе должен носить исключительно политико-дипломатический характер, а устойчивый прогресс в нем может быть достигнут лишь посредством переговоров между вовлеченными сторонами", — говорится в сообщении МИД РФ.