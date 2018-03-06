Киев использует перемирие для усиления позиций в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (62)

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Украинские силовики наращивают наступательную группировку в Донбассе, используя объявленное перемирие, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"По имеющейся у нас информации, противник продолжает наращивать наступательную группировку, используя введенный режим прекращения огня", — сказал Басурин.

По его словам, вблизи подконтрольной Киеву Новобахмутовки отмечено прибытие тяжелой бронированной техники силовиков.

"С помощью инженерной техники ведется интенсивная подготовка окопов, подвозятся маскировочные сети. На время выполнения инженерных работ, во избежание утечки информации, район полностью закрыт для передвижения гражданского транспорта и людей", — добавил Басурин.