В Каире приземлился самолет, задержанный из-за дебошира из Омана

КАИР, 6 мар — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Самолет авиакомпании EgyptAir, следовавший из Маската в Каир, на борту которого во вторник был задержан авиадебошир, приземлился в Каире с опозданием в четыре часа, говорится в заявлении египетской авиакомпании.

"Авиалайнер Boeing 737/800 рейс номер МS-931, совершавший полет из аэропорта Маскат Султаната Оман, на борту которого находились 78 пассажиров, прибыл в аэропорт Каира в 11 часов утра с опозданием в четыре часа. Задержка произошла по причине того, что он вынужден был вернуться в аэропорт Маската из-за присутствия на борту пассажира-авиадебошира, который был передан оманским властям", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что пассажир, находившийся в неадекватном состоянии, попытался проникнуть в кабину пилотов самолета авиакомпании EgyptAir, следовавшего из Омана в Каир.