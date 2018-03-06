Более 90 леопардов погибли в Индии с начала 2018 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар — РИА Новости. Не менее 93 случаев гибели леопардов зарегистрировано в Индии за первые два месяца 2018 года, пишет во вторник газета Times of India со ссылкой на данные защитников дикой природы.

Согласно этим сведениям, большинство животных погибли от рук браконьеров. Больше всего леопардов — 24 — были убиты в штате Уттаракханд, следом идет Махараштра — 18, и Раджастан — 11. Всего подобные случаи были зафиксированы в 18 штатах по всей стране. Лишь 12 из 93 диких кошек умерли естественной смертью.

"Это число невероятно велико. Плохое начало года с точки зрения сохранения дикой природы. Мы намерены вскоре обнародовать более подробные данные", — прокомментировал газете эти сведения программный директор Общества сохранения дикой природы Индии Тито Джозеф.

Издание отмечает, что в большинстве случаев охотники убивают леопардов ради их шкур и когтей, а местные жители — чтобы предотвратить опасность нападения этих животных на домашний скот.