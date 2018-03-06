Эрдоган раскритиковал НАТО за реакцию на покупку у России С-400

АНКАРА, 6 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в двойных стандартах в связи с реакцией Североатлантического альянса на решение Анкары о закупке у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что С-400 не интегрируются с системами противоракетной обороны НАТО, и этот вопрос надо учитывать при решении вопроса о закупках вооружений у России.

"Пусть те, кто критикуют нас за закупку С-400 для борьбы с терроризмом, посмотрят на себя. Почему они молчат из-за С-300, которые есть у Греции? А нам говорят: "Это неправильный шаг". Разве может быть такой альянс, такая солидарность? Такое может пройти, но только не с нами", — сказал Эрдоган, выступая в парламенте перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Турция выступает против языка угроз в связи с закупками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.