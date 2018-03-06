Экс-глава МИД Украины обвинил ЕС и США во вмешательстве в политику Киева

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Бывший украинский министр иностранных дел Леонид Кожара обвинил Евросоюз и США во вмешательстве во внутреннюю политику Украины в 2014 году.

Соответствующее заявление он сделал во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

"Я хочу с уверенностью сказать, что были такие признаки", — заявил Кожара в ответ на вопрос, были ли признаки вмешательства в события на Украине в 2014 году со стороны представителей ЕС и США.

По его словам, это касается "навязывания сценария" и "недопущения применения руководством страны мер по обеспечению безопасности демократического процесса в центре Киева". При этом Кожара заявил, что готов назвать имена конкретных политиков только в режиме закрытого заседания.

Суд отказал защите в проведении дальнейшего допроса экс-главы МИД в закрытом режиме, поэтому Кожара не назвал фамилии политиков, которые, по его мнению, влияли на ситуацию на Украине в 2014 году.

Суд в Киеве во вторник начал допрос свидетелей защиты по делу против Януковича о госизмене.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.