СЕ контролирует расследование двух нападений на украинские СМИ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Совет Европы взял на контроль расследования поджога офиса интернет-издания "Четвертая власть" в городе Ровно, а также возможное применение силы против журналистов при штурме палаточного городка у здания Верховной рады, сообщил во вторник глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
"Поджог редакции Агентства журналистских расследований "Четвертая власть" в городе Ровно и избиения силовиками журналистов при штурме палаточного городка у парламента — на контроле у Совета Европы. На специальную Платформу по вопросам защиты и безопасности журналистов внесена информация сразу о двух инцидентах нападений на украинских журналистов", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.
Томиленко ранее заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов. В частности, в 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.