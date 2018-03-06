СЕ контролирует расследование двух нападений на украинские СМИ

На месте пожара в здании, где расположена редакция местного издания Четвертая власть, в городе Ровно, Украина. Архивное фото

На месте пожара в здании, где расположена редакция местного издания Четвертая власть, в городе Ровно, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Совет Европы взял на контроль расследования поджога офиса интернет-издания "Четвертая власть" в городе Ровно, а также возможное применение силы против журналистов при штурме палаточного городка у здания Верховной рады, сообщил во вторник глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Ранее неизвестные подожгли офисное здание на Дубенской улице в городе Ровно на западе Украины, где расположена редакция местного издания "Четвертая власть". Полиция возбудила дело об умышленном уничтожении имущества. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту возможного препятствования полицией работе журналиста "Радио Свобода" во время столкновений в субботу у Верховной рады.

"Поджог редакции Агентства журналистских расследований "Четвертая власть" в городе Ровно и избиения силовиками журналистов при штурме палаточного городка у парламента — на контроле у Совета Европы. На специальную Платформу по вопросам защиты и безопасности журналистов внесена информация сразу о двух инцидентах нападений на украинских журналистов", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Томиленко ранее заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов. В частности, в 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.