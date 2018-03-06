КАИР, 6 мар — РИА Новости, Маргарита Кислова. Неизвестный пытался проникнуть в кабину пилота самолета авиакомпании EgyptAir, следовавшего из государства Оман в Каир, сообщает новостной портал "Йоум7".

Ранее сообщалось, что самолет летал из аэропорта Аммана.

По имеющейся информации, попытка ворваться в кабину произошла на 26 минуте полета. Один из пассажиров находился в крайне возбужденном состоянии, напал на стюардов и попытался ворваться к пилотам. Однако ситуацию удалось нормализовать, самолет благополучно вернулся в аэропорт Омана.

В настоящее время проводится расследование.

Как сообщил РИА Новости авиационный источник, речь идет не о попытке проникновения в кабину, а пассажир после приземления был передан оманским властям.