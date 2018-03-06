Amnesty International потребовала расследовать столкновения у Рады

Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Украины расследовать обстоятельства столкновений у здания Верховной рады в марте и оценить необходимость использования правоохранителями силы в отношении протестующих.

По данным МВД Украины, утром 3 марта полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. По данным полиции, в ходе столкновений пострадали семь полицейских и 13 митингующих, задержаны были 111 человек, всех отпустили. Омбудсмен Украины призвала скорее расследовать демонтаж палаточного городка у Рады.

"Amnesty International требует провести быстрое, эффективное и беспристрастное расследование событий у Верховной рады 3 марта 2018 года: оценить пропорциональность использования силы в отношении вооруженных демонстрантов и расследовать сообщения о чрезмерном, неизбирательном и произвольном использовании силы против мирных демонстрантов и журналистов работниками Национальной полиции и Национальной гвардии", — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как отметили в организации, любое применение силы против мирных демонстрантов и журналистов недопустимо. Кроме того, в организации отметили, что несколько журналистов пожаловались на препятствие профессиональной деятельности и применения силы против них. "Призываем руководство государства безотлагательно отреагировать на ситуацию", — добавили правозащитники.

Ранее Союза журналистов Украины сообщил, что число случаев нападения на репортеров на Украине в феврале увеличилось. За первые два месяца 2018 года зафиксированы 10 случаев применения физического насилия по отношению к журналистам, восемь из них — в феврале. Отмечается, в основном жертвами физической агрессии становились съемочные группы телеканалов.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко ранее заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.