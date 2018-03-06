Суд в Луганской области продлил арест экс-главы Партии регионов Украины

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Старобельский районный суд Луганской области продлил до 3 мая меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Ефремову, экс-главе правящей на Украине при Викторе Януковиче парламентской фракции Партии регионов.

Срок предыдущего ареста Ефремова истекал 12 марта.

"Состоялось очередное заседание в Старобельском райсуде Луганской области по делу по обвинению Ефремова в госизмене. Судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Ефремова до 03 мая 2018 года", — написала в Twitter во вторник пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. В январе Ефремова из Киева отправили в Старобельск, где он и сейчас находится под арестом, и там же проходят судебные заседания по его делу.