ГПУ возбудила дело против защитников Януковича, сообщил адвокат

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что Генпрокуратура Украины возбудила дело против защитников экс-главы государства, защита расценивает это как давление.

Ранее Печерский райсуд Киева, рассматривающий ходатайство прокуратуры о разрешении проведения заочного досудебного следствия по делу о событиях на Майдане в 2014 году, не допустил на заседание адвокатов Януковича Ольгу Просянюк и Александра Горошинского, несмотря на то, что они предоставили документы, подтверждающие их полномочия. Полиция силой вывела их из зала заседаний и угрожала им задержанием. Интересы экс-президента представлял госадвокат из Центра юридической помощи, не имевший достаточно времени на ознакомление с делом, а также согласованной с Януковичем позиции. В итоге суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

"(Генпрокуратура – ред.) зарегистрировала уголовное производство… против управляющего партнера Aver lex Ольги Просянюк и управляющего партнера Goro Legal Александра Горошинского", — заявил Сердюк. Его во вторник цитирует пресс-служба адвокатской фирмы Aver lex, в которой работают защитники Януковича.

По его словам, адвокатам инкриминируют "вмешательство в деятельность защиты или представителя лица" и "представительство в суде без полномочий". Санкции инкриминируемых защитникам статей предусматривают наказание в виде штрафа или лишения свободы до шести месяцев.

Сердюк также считает, что власти намерены аннулировать адвокатские лицензии защитников Януковича. Он убежден, что таким образом украинские власти пытаются оказывать давление на адвокатов Януковича с целью лишить бывшего президента права на защиту.

Печерский райсуд в декабре принял решение об отстранении адвокатов Януковича и замене их на бесплатного государственного адвоката. Данное решение было принято из-за неявки адвокатов в суд, они объяснили свое отсутствие участием в другом процессе. Суд назначил государственного адвоката для соблюдения процессуальных сроков рассмотрения дела и обеспечения интересов подозреваемого. Апелляционный суд Киева признал правомерным решение Печерского районного суда.