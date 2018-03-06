ГПУ возбудила дело против защитников Януковича, сообщил адвокат

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что Генпрокуратура Украины возбудила дело против защитников экс-главы государства, защита расценивает это как давление.
Ранее Печерский райсуд Киева, рассматривающий ходатайство прокуратуры о разрешении проведения заочного досудебного следствия по делу о событиях на Майдане в 2014 году, не допустил на заседание адвокатов Януковича Ольгу Просянюк и Александра Горошинского, несмотря на то, что они предоставили документы, подтверждающие их полномочия. Полиция силой вывела их из зала заседаний и угрожала им задержанием. Интересы экс-президента представлял госадвокат из Центра юридической помощи, не имевший достаточно времени на ознакомление с делом, а также согласованной с Януковичем позиции. В итоге суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
"(Генпрокуратура – ред.) зарегистрировала уголовное производство… против управляющего партнера Aver lex Ольги Просянюк и управляющего партнера Goro Legal Александра Горошинского", — заявил Сердюк. Его во вторник цитирует пресс-служба адвокатской фирмы Aver lex, в которой работают защитники Януковича.
По его словам, адвокатам инкриминируют "вмешательство в деятельность защиты или представителя лица" и "представительство в суде без полномочий". Санкции инкриминируемых защитникам статей предусматривают наказание в виде штрафа или лишения свободы до шести месяцев.
Печерский райсуд в декабре принял решение об отстранении адвокатов Януковича и замене их на бесплатного государственного адвоката. Данное решение было принято из-за неявки адвокатов в суд, они объяснили свое отсутствие участием в другом процессе. Суд назначил государственного адвоката для соблюдения процессуальных сроков рассмотрения дела и обеспечения интересов подозреваемого. Апелляционный суд Киева признал правомерным решение Печерского районного суда.