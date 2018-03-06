Дело о поджоге офиса союза венгров в Ужгороде переквалифицировали в теракт

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Дело о поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде переквалифицировали в "теракт", сообщила во вторник пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Украинские полицейские в воскресенье сообщили, что задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза венгров в Ужгороде, вероятного организатора поджога объявили в розыск.

"Фигурантам дела изменено подозрение. Их обвиняют в совершении теракта. Прокуратура требует избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога", — цитирует слова Попович агентство УНН.