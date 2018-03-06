АНКАРА, 6 мар — РИА Новости, Алёна Палажченко. Двое россиян, которых задержали в понедельник в Стамбуле по обвинению в провозе запрещенных веществ, освобождены, все обвинения с них сняты, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев.

Накануне Лосев сообщил РИА Новости, что четырех россиян, летевших транзитом через местный аэропорт, задержали в Стамбуле по подозрению в провозе запрещенных веществ. Двое из них были позже освобождены, двое остались под стражей. В генконсульство РФ поступило обращение от них, российские дипломаты решали этот вопрос с турецкой стороной, находились на связи с российскими гражданами.

"Сегодня утром после получения результатов всех необходимых экспертиз все обвинения с российских граждан были сняты. Они были отпущены на свободу и планируют сегодня продолжить свое путешествие по запланированному маршруту", — сказал собеседник агентства.