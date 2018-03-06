СМИ сообщили, что США ограничили контакты с польским руководством

ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Руководство США наложило вето на контакты с польскими руководителями из-за закона о Холокосте, утверждает польский портал Onet.
По данным журналистов, "президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий не имеют шансов на прием в Белом Доме". "Американцы ввели специальные санкции против польских властей — до принятия изменений в закон об ИНП ни президент, ни вице-президент США не будет с ними встречаться", — говорится в сообщении.
Это сообщение опроверг заместитель главы МИД Польши Бартош Чихоцкий. "Это не так. Не было никаких ультиматумов такого рода. Американская сторона последовательно выражала — это не для нас сюрприз – озабоченность по вопросу закона еще на стадии проекта", — пояснил он.
"Мы находимся в контакте с американскими дипломатами, не имеем в этих отношениях языка ультиматумов", — заключил Чихоцкий.
Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно с подписанием президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.
Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.