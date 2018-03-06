СМИ сообщили, что США ограничили контакты с польским руководством

ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Руководство США наложило вето на контакты с польскими руководителями из-за закона о Холокосте, утверждает польский портал Onet.

"Журналисты Onet получили документы, показывающие мощный кризис в отношениях польского правительства с американцами, вызванный принятием закона о ИНП (Институте национальной памяти)", — говорится в сообщении.

По данным журналистов, "президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий не имеют шансов на прием в Белом Доме". "Американцы ввели специальные санкции против польских властей — до принятия изменений в закон об ИНП ни президент, ни вице-президент США не будет с ними встречаться", — говорится в сообщении.

Это сообщение опроверг заместитель главы МИД Польши Бартош Чихоцкий. "Это не так. Не было никаких ультиматумов такого рода. Американская сторона последовательно выражала — это не для нас сюрприз – озабоченность по вопросу закона еще на стадии проекта", — пояснил он.

"Мы находимся в контакте с американскими дипломатами, не имеем в этих отношениях языка ультиматумов", — заключил Чихоцкий.

Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно с подписанием президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.