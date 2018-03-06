Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил во вторник рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Суд во вторник намерен допросить экс-главу МИД Украины Леонида Кожару и сотрудника предприятия по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух" Андрея Чертякова. Кроме того, по словам адвоката Виталия Сердюка, защита экс-президента передаст суду обращение Януковича к странам-гарантам с просьбой повлиять на ситуацию на Украине во время протестных акций на Украине в 2014 году.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.