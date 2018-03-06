МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Обломки американского авианосца Lexington времен Второй мировой войны найдены у берегов Австралии, сообщается в Twitter одного из основателей американской компании Microsoft Corp, миллиардера Пола Аллена.

We've located the USS Lexington after she sank 76 yrs ago. #RVPetrel found the WWII aircraft carrier & planes more than 3000m (~2mi) below Coral Sea near Australia. We remember her brave crew who helped secure 1st strategic US win in the Pacific Theater https://t.co/20ehjafD7d pic.twitter.com/HIvxNUDbsX — Paul Allen (@PaulGAllen) 5 марта 2018 г.

"Мы обнаружили USS Lexington спустя 76 лет после того, как он затонул. Поисковое судно RV Petrel обнаружило авианосец и самолеты времен Второй мировой войны на глубине более трех тысяч метров в Коралловом море близ Австралии ", — говорится в сообщении.

Экспедиционная команда Аллена обнаружила обломки 4-го марта. Адмирал Харри Харрис поздравил команду с находкой. "Будучи сыном спасенного с Lexington, я поздравляю Пола Аллена и экспедиционную команду с тем, что вы нашли затонувшую 76 лет назад Lady Lex ("Леди Лекс" — прозвище авианосца — ред.)", — приводит слова Харриса пресс-служба Аллена.

Авианосец погиб в Сражении в Коралловом море 8 мая 1942 года, получив при налете японской авиации по меньшей мере два попадания торпедами в борт и два прямых попадания бомбами. Повреждения привели к утечке топлива, пары которого вызвали пожар и серию сильных взрывов. Авианосец потерял ход, после чего 2 тысячи 735 человек экипажа были эвакуированы на корабли сопровождения. После этого авианосец был затоплен торпедной атакой с дружественных кораблей.

"Lady Lex” went down with 35 planes. So far, #RVPetrel has found 11 of them. Here’s a look at two Douglas TBD-1 Devastators, resting on top of each other, and a close up of a Grumman F4F-3 Wildcat. https://t.co/19CuqvopwB pic.twitter.com/FEWZYD0iEo — Paul Allen (@PaulGAllen) 6 марта 2018 г.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.