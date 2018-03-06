Мэр французской коммуны ранил подростка, пытаясь защитить курятник от кошки

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава администрации французской коммуны Малавиль ранил подростка, пытаясь застрелить кошку: пуля отрикошетила мальчику в голову, сообщает издание Charente Libre.

Как пишет журнал, мэр коммуны Эрик Ламбер выстрелил из карабина в кошку, которая, по его словам, слишком близко подошла к его курятнику. Пуля отрикошетила в 14-летнего школьника, ожидавшего на остановке автобус.

Подросток получил тяжелое ранение и был госпитализирован. В ближайшие дни его прооперируют.

Ламбер был заключен под стражу. Жандармерия начала расследование.