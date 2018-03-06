Замглавы МИД КНДР обсудил с российскими дипломатами вопросы сотрудничества

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль обсудил с дипломатами посольства РФ в Пхеньяне вопросы сотрудничества двух стран, сообщила российская дипмиссия в Пхеньяне в социальной сети Facebook.

Сообщается, что Син Хон Чхоль устроил дружеский ужин для дипломатов российского посольства в понедельник.

"На встрече с корейскими партнерами, состоявшейся в загородной мидовской резиденции "Кобансан", обсудили план совместных мероприятий, которые мы планируем приурочить к 70-летию установления дипотношений между нашими странами, а также текущие актуальные вопросы российско-корейского сотрудничества", — говорится в сообщении посольства РФ.

В нем отмечается, что общение с коллегами из Первого европейского департамента МИД КНДР, "как это бывает всегда, прошло в непринужденной, дружественной атмосфере".

В понедельник посол России в Пхеньяне Александр Мацегора также провел встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, на которой стороны провели обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове.