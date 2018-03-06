В Житомирской области в жилом доме обнаружили тела восьми человек

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Восемь человек, в том числе двое детей, погибли, вероятно, из-за отравления угарным газом в Житомирской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Вечером 5 марта поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир райцентра тел восьми человек, среди которых — двое маленьких детей. По собранной полицейскими на месте происшествия информации, причиной их смерти, вероятно, стало отравление угарным газом", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в двухкомнатной квартире одноэтажного многоквартирного дома установлено печное отопление. Возбуждено дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", назначены ряд экспертиз.