США и Южная Корея обсудят плату Сеула за размещение американских военных

Американские Американские военнослужащие возле истребителя F-22 на базе ВВС США Осан в Пхентхэке, Южная Корея. Архивное фотовозле истребителя F-22 на базе ВВС США Осан в Пхентхэке, Южная Корея

Американские Американские военнослужащие возле истребителя F-22 на базе ВВС США Осан в Пхентхэке, Южная Корея. Архивное фотовозле истребителя F-22 на базе ВВС США Осан в Пхентхэке, Южная Корея

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. США и Южная Корея проведут 7-9 марта в Гонолулу (штат Гавайи) переговоры о взносах Сеула на размещение американских военных на южнокорейской территории, сообщил госдепартамент США.

С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание примерно 23,5 тысячи военных США в Южной Корее.

Согласно очередному соглашению, срок которого истекает 31 декабря 2018 года, Южная Корея компенсирует США примерно 830 миллионов долларов в год на эти цели. Теперь предстоит выработать новое, десятое по счету соглашение. Госдеп не стал уточнять параметры этого соглашения.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что союзники США должны "платить справедливую цену" за защиту, которую им предоставляет Америка. Так, в прошлом году Трамп проинформировал Южную Корею, что было бы "уместно" заплатить 1 миллиард долларов за размещение американской системы противоракетной обороны THAAD, направленной на оборону против КНДР. Однако впоследствии представители Пентагона и госдепартамента заявили, что за размещение системы заплатят США.