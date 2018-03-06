США и Южная Корея обсудят плату Сеула за размещение американских военных

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. США и Южная Корея проведут 7-9 марта в Гонолулу (штат Гавайи) переговоры о взносах Сеула на размещение американских военных на южнокорейской территории, сообщил госдепартамент США.
Согласно очередному соглашению, срок которого истекает 31 декабря 2018 года, Южная Корея компенсирует США примерно 830 миллионов долларов в год на эти цели. Теперь предстоит выработать новое, десятое по счету соглашение. Госдеп не стал уточнять параметры этого соглашения.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что союзники США должны "платить справедливую цену" за защиту, которую им предоставляет Америка. Так, в прошлом году Трамп проинформировал Южную Корею, что было бы "уместно" заплатить 1 миллиард долларов за размещение американской системы противоракетной обороны THAAD, направленной на оборону против КНДР. Однако впоследствии представители Пентагона и госдепартамента заявили, что за размещение системы заплатят США.