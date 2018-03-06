Виктор Бут не теряет уверенности в будущем

БАНГКОК, 6 мар — РИА Новости, Евгений Беленький. В день десятой годовщины своего ареста по запросу США в Бангкоке Виктор Бут, находящийся сейчас в американской тюрьме "Мэрион" в штате Иллинойс, не теряет уверенности в будущем. Об этом заявил РИА Новости во вторник по телефону из американской тюрьмы сам россиянин, отбывающий в США 25-летний срок заключения.

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения.

Его судили на основании диктофонных записей его разговора с платными агентами спецслужб США, выдававшими себя за колумбийских коммунистических повстанцев, и показаний одного свидетеля, присутствовавшего при разговоре. Бута обвиняли в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военнослужащих, материальной поддержке терроризма и незаконном обороте средств противовоздушной обороны. Никаких реальных действий, связанных с содержанием обвинений, Бут не совершал, и это было признано на суде.

"Я не думаю о том, что десять лет это долго. В душе у меня сегодня мир и покой. Для себя я эту страницу уже закрыл. Главная забота — душевное спокойствие, которое я сохраняю и буду сохранять вплоть до освобождения. Твердо верю, что это произойдет", — рассказал РИА Новости россиянин.

Российский бизнесмен, пробывший два года в таиландской тюрьме и еще восемь — в американских тюрьмах, рассказал РИА Новости, что старается много не думать о возвращении в Россию по конвенции о передаче заключенных или в результате обмена, хотя в то, что одно или другое, в конце концов, произойдет, он твердо верит.

"Когда это произойдет, я не знаю, но знаю точно, что произойдет", — сказал он.

"Если даже о таком счастливом событии, которое ждет в будущем, думать все время, то начнешь себя этим есть изнутри, а это разве не то, чего они хотели, когда меня арестовывали? Тем, что я сохраняю спокойствие и душевное равновесие, тем, что стараюсь проводить свое время здесь с пользой, и делаю это им назло, я, наверно, хочу "отомстить" им в некотором "хорошем" смысле этого слова, показывая: так, как вы хотели, не будет", — сказал Бут.

Вопрос, конечно, во времени, в очень долгом времени, продолжил россиянин.

"Здесь нужно то, что в русской свято-старческой традиции называется "долготерпением". Так что нужно научиться проявлять долготерпение", — сказал он.

Бут рассказал, что свои дни в американской тюрьме по-прежнему заполняет занятиями: продолжает осваивать технику рисунка, совершенствуется в иностранных языках, много читает.

"Ну, а в оставшееся время наблюдаю по СМИ за тем цирком, который здесь происходит, это тоже интересное занятие. Смотрю, как развивается скандал "Рашагейт", по аналогии с Уотергейтом… Здесь стало очень модно среди политиков и медийных фигур сводить любую тему к вмешательству России в американские выборы, и вообще к России. Это превратилось, как бы, в такую пародию на символ веры: "верю и свидетельствую, что Россия вмешалась в американские выборы", и это никому нельзя ставить под сомнение", — сказал россиянин.

Он добавил, что большой резонанс в американских СМИ вызвало заявление президента России Владимира Путина о наличии у РФ новых систем вооружений.

"Сначала молчали, потом был большой переполох по этому поводу, а потом они начали говорить что-то в роде "а, у нас это тоже есть, и вообще это все неважно, у нас намного все сильнее", но если судить хотя бы по реакции заключенных здесь, в тюрьме, они мало кого убедили", — рассказал Бут.