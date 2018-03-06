Трамп уверен в способности победить в торговой войне, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что может выиграть торговую войну, но не ставит перед собой такой цели, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп ранее заявил, что торговая война — это "хорошо", и предсказал "легкую победу" в ней для США. О торговой войне заговорили после того, как Трамп анонсировал резкое повышение ввозных пошлин США на сталь и алюминий, а ЕС и другие торговые партнеры заявили о возможности ответных мер.

"Президент весьма уверен в том, чем это закончилось бы, мы бы выиграли, но цель не в этом. Цель — свободная, честная, построенная на взаимности торговля. Мы надеемся, что другие страны к ней присоединятся", — сказала Сандерс.

Сандерс также спросили, как Белый дом оценивает позицию спикера палаты представителей Пола Райана, который выступил резко против планов своего однопартийца Трампа по повышению ввозных пошлин. "У нас отличные отношения со спикером (Полом) Райаном, они и будут по-прежнему отличными, но это не значит, что мы должны во всем соглашаться", — сказала Сандерс.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что США введут ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного времени. Ожидается, что пошлины могут быть введены уже на этой неделе.

Ряд политиков и экспертов в США и других странах выразили опасения, что вероятные контрмеры торговых партнеров США могут привести к торговой войне. Кроме того, Международный валютный фонд и другие эксперты заявили, что ввозные пошлины могут повредить экономике США, поскольку ряд отраслей зависит от поставок дешевой стали и алюминия, и убытки этих отраслей могут превысить выгоду от восстановления местной металлургии.