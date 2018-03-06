Трамп уверен в способности победить в торговой войне, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что может выиграть торговую войну, но не ставит перед собой такой цели, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент весьма уверен в том, чем это закончилось бы, мы бы выиграли, но цель не в этом. Цель — свободная, честная, построенная на взаимности торговля. Мы надеемся, что другие страны к ней присоединятся", — сказала Сандерс.
Сандерс также спросили, как Белый дом оценивает позицию спикера палаты представителей Пола Райана, который выступил резко против планов своего однопартийца Трампа по повышению ввозных пошлин. "У нас отличные отношения со спикером (Полом) Райаном, они и будут по-прежнему отличными, но это не значит, что мы должны во всем соглашаться", — сказала Сандерс.
Ряд политиков и экспертов в США и других странах выразили опасения, что вероятные контрмеры торговых партнеров США могут привести к торговой войне. Кроме того, Международный валютный фонд и другие эксперты заявили, что ввозные пошлины могут повредить экономике США, поскольку ряд отраслей зависит от поставок дешевой стали и алюминия, и убытки этих отраслей могут превысить выгоду от восстановления местной металлургии.