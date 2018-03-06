В Белом доме прокомментировали понижение уровня секретного допуска Кушнера

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что понижение уровня секретного допуска для советника и зятя президента США Джареда Кушнера не повлияло на его работу по Ближнему Востоку.

Сандерс спросили на брифинге, не повлияло ли фактическое понижение Кушнера на его работу по Ближнему Востоку. "Нет, насколько я знаю. На его роль сегодня это не повлияло", — сказала она.

Кушнер занимается в Белом доме, помимо других задач, выработкой мирных предложений для израильтян и палестинцев. На прошлой неделе уровень секретного допуска Кушнера был понижен с "совершенно секретно" до "секретно". СМИ писали, что к этому решению привело обилие коммерческих интересов Кушнера в зарубежных странах, а также перехваченные спецслужбами США разговоры иностранцев, которые обсуждали, возможно ли повлиять на Кушнера, воспользовавшись его бизнесом.