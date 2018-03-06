В Белом доме прокомментировали понижение уровня секретного допуска Кушнера

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что понижение уровня секретного допуска для советника и зятя президента США Джареда Кушнера не повлияло на его работу по Ближнему Востоку.
Кушнер занимается в Белом доме, помимо других задач, выработкой мирных предложений для израильтян и палестинцев. На прошлой неделе уровень секретного допуска Кушнера был понижен с "совершенно секретно" до "секретно". СМИ писали, что к этому решению привело обилие коммерческих интересов Кушнера в зарубежных странах, а также перехваченные спецслужбами США разговоры иностранцев, которые обсуждали, возможно ли повлиять на Кушнера, воспользовавшись его бизнесом.