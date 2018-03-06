Универсальный солдат. Зачем Пентагону боевые трансгендеры

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Вадим Саранов. Ряды американской армии пополнились первым открытым трансгендером. О приеме на службу новобранца, который ощущает себя личностью противоположного пола и не скрывает этого, заявил на днях представитель Министерства обороны США Дэвид Истберн. Сейчас в американской армии, по разным оценкам, служат от двух с половиной до семи с половиной тысяч трансгендеров. Однако свои физиологические особенности они, как правило, не афишируют. О том, что заставило Пентагон ставить под ружье не совсем обычных солдат, — в материале РИА Новости.
Трудности перехода
До недавних пор солдаты-транссексуалы находились на нелегальном положении и считались самой угнетенной частью американского ЛГБТ-комьюнити. Постановление о приеме трансгендеров на военную службу в 2016 году подписал Барак Обама, но в августе 2017 года Дональд Трамп отменил его толерантную директиву. На фоне протестов правозащитников суд заблокировал решение Трампа, а в декабре прошлого года Пентагон уже выразил готовность оплачивать военнослужащим операции по смене пола. Наконец, 23 февраля 2018 года военное ведомство заключило первый контракт с новобранцем–транссексуалом.
США стали 19-й страной в мире, официально разрешившей трансгендерам служить в армии. Большинство этих стран входят в НАТО. Интересно, что на постсоветском пространстве открытые трансгендеры могут быть солдатами только в Эстонии. Массовая волна легализации пришлась на 2014 год, тогда ворота воинских частей и штабов перед трансгендерами распахнули Франция, Германия, Канада, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Испания. Это сопровождалось серией скандалов, трогательных историй о борьбе с системой и правовых курьезов.
Отставной полковник армии США Шери Своковски скрывала свою гендерную идентичность на протяжении 35 лет безупречной службы. За это время ей довелось командовать пехотной ротой и работать в штабах. После выхода в отставку в 2004 году Шери решила остаться в армии инструктором учебного центра, но, раскрыв свою главную тайну, оказалась на улице. Сегодня Шери — член совета директоров Американского союза защиты гражданских свобод штата Висконсин и жестко критикует президента Трампа за его атаки на права армейских меньшинств.
Наибольших карьерных высот открытому трансгендеру удалось достичь в бундесвере. В октябре 2017 года в Германии на должность командира батальона связи назначили 43-летнюю Анастасию Бифанг. Более 20 лет службы она скрывала, что ощущает себя женщиной. Подразделение численностью 750 штыков Анастасия приняла в командование после курса гормональной терапии. По словам подполковника Бифанг, в армии у нее по-прежнему есть недоброжелатели.
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Однако эксперты уверены, что, несмотря на все шероховатости с признанием прав трансгендеров в армиях стран НАТО, процесс их легализации на военной службе только набирает обороты.
По его словам, каких-либо весомых медицинских противопоказаний для прохождения службы трансгендерами на самом деле не существует. В плане готовности к "тяготам и лишениям" мужчины-трансгендеры ничем не уступают женщинам, которые сегодня служат в большинстве армий мира. Но есть мнение, что трансгендеры больше подвержены депрессиям, нервным срывам и склонны к суицидам.
"Для трансгендеров, которые еще не совершили переход, действительно характерен более высокий уровень суицида и аффективных расстройств, но статистика говорит, что после перехода уровень патологий соответствует общепопуляционным, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, психиатр, сексолог Дмитрий Исаев. — Безусловно, существуют риски возникновения на службе конфликтных ситуаций с трансфобными и гомофобными людьми, но такие есть везде, и их доля в армии ничуть не меньше, чем в любой другой среде".
В России призывники с диагнозом "транссексуализм" считаются ограниченно годными к военной службе. Весьма проблематично попасть в армейские ряды и скрытым трансгендерам. "У нас есть трансгендерные мужчины, которые хотели бы связать свою жизнь с силовыми структурами, но по действующей модели отбора их в любом случае признают негодными по хирургическим, эндокринологическим либо психиатрическим показаниям. К ним применяются те же требования, что и к обычным мужчинам, и, по сути, они не допускаются к службе", — пояснил Дмитрий Исаев.