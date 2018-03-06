Универсальный солдат. Зачем Пентагону боевые трансгендеры

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Вадим Саранов. Ряды американской армии пополнились первым открытым трансгендером. О приеме на службу новобранца, который ощущает себя личностью противоположного пола и не скрывает этого, заявил на днях представитель Министерства обороны США Дэвид Истберн. Сейчас в американской армии, по разным оценкам, служат от двух с половиной до семи с половиной тысяч трансгендеров. Однако свои физиологические особенности они, как правило, не афишируют. О том, что заставило Пентагон ставить под ружье не совсем обычных солдат, — в материале РИА Новости.

Трудности перехода

До недавних пор солдаты-транссексуалы находились на нелегальном положении и считались самой угнетенной частью американского ЛГБТ-комьюнити. Постановление о приеме трансгендеров на военную службу в 2016 году подписал Барак Обама, но в августе 2017 года Дональд Трамп отменил его толерантную директиву. На фоне протестов правозащитников суд заблокировал решение Трампа, а в декабре прошлого года Пентагон уже выразил готовность оплачивать военнослужащим операции по смене пола. Наконец, 23 февраля 2018 года военное ведомство заключило первый контракт с новобранцем–транссексуалом.

© AP Photo / Patrick Semansky, File Челси Мэннинг © AP Photo / Patrick Semansky, File Челси Мэннинг

Противники либерализации считают, что трансгендеры в армии — это прежде всего дополнительные медицинские расходы и настоящая катастрофа для делопроизводства. По оценкам Пентагона, стоимость смены пола для мужчин — это от 7 до 25 тысяч долларов, для женщин — свыше 50 тысяч. Масла в огонь армейской трансфобии подлило дело Челси Мэннинг, солдата-трансгендера, слившей WikiLeaks тысячи секретных документов. Как выяснили следователи, на службе Мэннинг регулярно подвергалась травле, что, возможно, подтолкнуло ее к предательству национальных интересов. На просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию с правами трансгендеров в Пентагоне Челси ответила отказом: "В ближайшие несколько месяцев я не намерена давать какие-либо интервью СМИ".

США стали 19-й страной в мире, официально разрешившей трансгендерам служить в армии. Большинство этих стран входят в НАТО. Интересно, что на постсоветском пространстве открытые трансгендеры могут быть солдатами только в Эстонии. Массовая волна легализации пришлась на 2014 год, тогда ворота воинских частей и штабов перед трансгендерами распахнули Франция, Германия, Канада, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Испания. Это сопровождалось серией скандалов, трогательных историй о борьбе с системой и правовых курьезов.

Во Франции самый знаменитый трансгендер в военной форме — Дельфина Равизе-Жиар, отдавшая 18 лет прошлой мужской жизни службе на авиабазе Нанси. В 2009-м, вернувшись из отпуска по болезни, военнослужащий внезапно заявил, что он — женщина. Командиры отнеслись к каминг-ауту с пониманием — Дельфине выдали женскую форму, внесли изменения в документы. Однако спустя два года она обнаружила, что в некоторых документах по-прежнему числится мужчиной. Кроме того, ее исключили из ведомости на получение женского нижнего белья и хотели выкатить счет за уже полученное. Параллельно Дельфина вела судебные тяжбы с гражданскими инстанциями, которые отказывались регистрировать ее как женщину без проведения стерилизации.

Отставной полковник армии США Шери Своковски скрывала свою гендерную идентичность на протяжении 35 лет безупречной службы. За это время ей довелось командовать пехотной ротой и работать в штабах. После выхода в отставку в 2004 году Шери решила остаться в армии инструктором учебного центра, но, раскрыв свою главную тайну, оказалась на улице. Сегодня Шери — член совета директоров Американского союза защиты гражданских свобод штата Висконсин и жестко критикует президента Трампа за его атаки на права армейских меньшинств.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Акция в поддержку американских трансгендеров, находящихся на военной службе. 26 июля 2017 © AP Photo / Jacquelyn Martin Акция в поддержку американских трансгендеров, находящихся на военной службе. 26 июля 2017

Наибольших карьерных высот открытому трансгендеру удалось достичь в бундесвере. В октябре 2017 года в Германии на должность командира батальона связи назначили 43-летнюю Анастасию Бифанг. Более 20 лет службы она скрывала, что ощущает себя женщиной. Подразделение численностью 750 штыков Анастасия приняла в командование после курса гормональной терапии. По словам подполковника Бифанг, в армии у нее по-прежнему есть недоброжелатели.

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Однако эксперты уверены, что, несмотря на все шероховатости с признанием прав трансгендеров в армиях стран НАТО, процесс их легализации на военной службе только набирает обороты.

"Тенденция будет прогрессировать в силу избранной Западом политики гендерного равенства, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе. — При подобном подходе нет никаких оснований выделять трансгендеров в какую-то отдельную касту или категорию. Поэтому будут служить как все".

По его словам, каких-либо весомых медицинских противопоказаний для прохождения службы трансгендерами на самом деле не существует. В плане готовности к "тяготам и лишениям" мужчины-трансгендеры ничем не уступают женщинам, которые сегодня служат в большинстве армий мира. Но есть мнение, что трансгендеры больше подвержены депрессиям, нервным срывам и склонны к суицидам.

© AP Photo / Matthias Schrader Военнослужащая-трансгендер капитан Дженнифер Симс во время интервью. 29 августа 2017 © AP Photo / Matthias Schrader Военнослужащая-трансгендер капитан Дженнифер Симс во время интервью. 29 августа 2017

"Для трансгендеров, которые еще не совершили переход, действительно характерен более высокий уровень суицида и аффективных расстройств, но статистика говорит, что после перехода уровень патологий соответствует общепопуляционным, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, психиатр, сексолог Дмитрий Исаев. — Безусловно, существуют риски возникновения на службе конфликтных ситуаций с трансфобными и гомофобными людьми, но такие есть везде, и их доля в армии ничуть не меньше, чем в любой другой среде".

В России призывники с диагнозом "транссексуализм" считаются ограниченно годными к военной службе. Весьма проблематично попасть в армейские ряды и скрытым трансгендерам. "У нас есть трансгендерные мужчины, которые хотели бы связать свою жизнь с силовыми структурами, но по действующей модели отбора их в любом случае признают негодными по хирургическим, эндокринологическим либо психиатрическим показаниям. К ним применяются те же требования, что и к обычным мужчинам, и, по сути, они не допускаются к службе", — пояснил Дмитрий Исаев.