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Лавров открыл в столице Анголы памятник воинам-интернационалистам

20:5605.03.2018
(обновлено: 21:10 05.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Памятник воинам, исполнявшим интернациональный долг в Анголе, открыли в столице страны Луанде, в церемонии принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил сайт МИД РФ.

Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Мемориальный камень называется "В память о тех, кто боролся за независимую Анголу".

В своем выступлении глава МИД РФ поблагодарил Союз ветеранов Анголы, посольство России и власти Анголы за эту инициативу.

"Сегодня в ходе беседы с президентом Республики Ангола Жоау Лоренсу и переговоров с министром иностранных дел Республики Ангола Мануэлем Аугушту подтвердилось, что мы помним наше боевое братство, которое позволило добиться освобождения Анголы и обретения ею независимости", — заявил Лавров.

Он озвучил цифры, которые "характеризуют нашу помощь Анголе в самые трудные времена".

"Более 100 тысяч наших граждан участвовали в этой борьбе. 80 человек сложили свои головы, сотни были ранены, включая нашего уважаемого посла Российской Федерации в Анголе Владимира Тарарова", — отметил глава МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© Фото : МИД РФ
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Он напомнил также, что "наша помощь этой братской стране не ограничивалась только борьбой за независимость, она продолжалась, когда Республика Ангола занималась становлением своего государства".

Также Лавров подчеркнул, что помощь Анголе оказывали также Куба и Намибия, послы которых также присутствовали на этой церемонии.

"Убежден, что этот символ солидарности всех, кто борется за справедливость и за право самим распоряжаться своей судьбой, будет долгие годы служить напоминанием молодому поколению о том, что эти ценности превыше всего. Когда я вижу ребят и девчат, которые учатся в нашей школе и пришли сюда на эту церемонию, я убежден, что наше дело правое, и мы победим", — добавил Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В 1975 году в Анголе после провозглашения независимости от Португалии началась гражданская война между Народным движением за освобождение Анголы — Партией труда (МПЛА) и движением УНИТА. МПЛА, считавшаяся левой политической группировкой, пользовалась поддержкой Кубы и СССР. УНИТА поддерживали США, ЮАР. С разной интенсивностью боевые действия продолжались до 2002 года и закончились подписанием меморандума о взаимопонимании.

В 2010 году поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" на 15 февраля установлен день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

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