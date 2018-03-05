МИД обвинил СПЧ ООН в "двойных стандартах"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Конфронтация и практика "двойных стандартов" дискредитируют как Совет ООН по правам человека, так и саму идею прав человека, говорится в сообщении МИД РФ.

В Женеве на прошлой неделе состоялся сегмент высокого уровня 37-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), в работе которого принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегмент высокого уровня 37-й сессии СПЧ в очередной раз подтвердил высокую степень политизации работы этого ведущего правозащитного органа системы ООН. Открытая конфронтация, регулярное использование его в качестве инструмента для реализации конъюнктурных установок и процветающая в нем практика "двойных стандартов" серьезно дискредитируют не только сам Совет, но и идею прав человека как таковую, лишают ее объединительных начал", — говорится в сообщении МИД РФ.