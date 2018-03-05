В Нью-Йорке при пожаре погибли два человека

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Два человека погибли, 12 пострадали в результате пожара в жилом здании в нью-йоркском районе Бронкс, пишет газета New York Daily News со ссылкой на пожарных.

Возгорание произошло в понедельник утром на первом этаже пятиэтажного здания, огонь быстро распространился по другим этажам. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, одна женщина находится в критическом состоянии. Кроме того, во время работ по тушению травмы получили трое пожарных. По данным газеты, их жизням ничего не угрожает.