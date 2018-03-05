Самую популярную газету Словакии Pravda купила чешская компания OUR MEDIA

ПРАГА, 5 мар — РИА Новости. Самую популярную газету Словакии, братиславскую Pravda, которую, согласно статистике, ежедневно читает 6% взрослого населения страны, купила чешская компания OUR MEDIA, сообщается в понедельник на сайте издания.

"Новым 100-процентным собственником фирмы PEREX, которая издает газету Pravda и одноименный сайт, стала чешская компания OUR MEDIA, принадлежащая предпринимателю и сенатору Иво Валенте и владельцу ряда чешских СМИ Михалу Ворачеку", — говорится в сообщении.

По словам Ворачека, компания OUR MEDIA видит определенный потенциал для развития активности на словацком рынке. "Газета Pravda является сильным брендом, мы планируем с ней развитие различных интересных проектов", — сказал Ворачек в интервью изданию.

О цене сделки не сообщается.

В портфолио компании OUR MEDIA входят несколько региональных чешских телестудий, а также портал Parlamentní Listy с независимыми друг от друга версиями на чешском и словацком языке.

Газета Pravda издается с 1920 года, ее название инспирировано одноименным изданием в Москве. До 1989 года газета была органом ЦК Компартии Словакии (КПС), в 1924 году ее главным редактором был будущий лидер Компартии Чехословакии и президент республики Клемент Готвальд.

Во время "бархатной революции" в ноябре 1989 года коллектив редакции потребовал от ЦК КПС самостоятельности для редакции, это требование было моментально исполнено. Вскоре собственником газеты стал коллектив редакции, затем ее выкупил у журналистов один из богатейших людей Словакии эпохи "дикого капитализма" Юрай Широки. Позднее у газеты сменилось еще несколько собственников.

Как заявил РИА Новости известный словацкий эксперт по проблемам посткоммунистических стран Центральной Европы Борис Латта, который проработал в газете Pravda около 30 лет, коллектив редакции ожидает в связи с изменением собственника, прежде всего, увеличение рекламной продукции со стороны чешских фирм, поскольку словацкий рынок сам по себе весьма мал. "При этом за руководством редакции сохраняется полная самостоятельность в выборе тем для публикаций", — сказал Латта.