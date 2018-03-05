Трамп обвинил Обаму в дискредитации его предвыборной кампании

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника президента-демократа Барака Обаму в намеренной дискредитации его предвыборной кампании в интересах Хиллари Клинтон.

"Почему задолго до ноябрьских выборов администрация Обамы начала расследование (предвыборной) кампании Трампа (при том, что доказательства неправомерных действий были равны нулю)? Хотели дискредитировать (меня), чтобы жуликоватая Х. Могла победить?", — написал в своем Twitter аккаунте Трамп. "Больше, чем Уотергейт! К тому же Обама ничего не предпринял в отношении российского вмешательства", — отмтеил действующий президент США.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". Трамп также отрицает вменяемый его кампании "сговор с Москвой" и неоднократно указывал на то, что так называемое "российское вмешательство" началось во время президентства Обамы.