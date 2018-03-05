ВАРШАВА, 5 мар – РИА Новости. Суд польского Гданьска решил допросить лично бывшего президента страны Леха Валенсу и главу правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского по иску об оскорблении, сообщает радиостанция RMF FM.

Ранее сообщалось, что Качиньский подал в суд на Валенсу из-за оскорбительной, по его мнению, записи в Facebook. Истец требует опровержения и извинений за публикацию, в которой экс-президент обвиняет главу правящей партии в том, что он отдал приказ о посадке самолета в Смоленске, "что привело к авиакатастрофе 10 апреля 2010 года", в которой погиб его брат, президент Лех Качиньский. Кроме того, поводом для иска стали записи Валенсы о том, что Качиньский "не здоров, неуравновешен психически", а также обвинения в "подтасовке" фактов о сотрудничестве экс-президента со спецслужбами во времена Польской народной республики.

Первое заседание суда по этому делу прошло в гданьском суде в понедельник. Ни Валенса, ни Качиньский заседание не посетили. Их обоих в суде представляли адвокаты.

Следующее заседание по делу состоится 14 мая. "В этот день суд решил допросить как председателя "Права и справедливости", так и бывшего президента", — говорится в сообщении радиостанции.

Адвокат Валенсы Мачей Прусак в понедельник просил суд прекратить дело. Он считает, что "высказывания ответчика не нарушили личные интересы истца, поскольку они появились в рамках политической дискуссии и находились в рамках закона". "Спор между двумя политиками имеет давний характер и имеет богатую историю", — аргументировал он.

С ним не согласился адвокат Качиньского Богуслав Космус. Он считает, что высказывания Валенсы противоречит фактам. "Какие факты указывают на то, что истец выдал команду на посадку в Смоленске?", — спросил он.

Также защитник отметил, что "комментарии относительно здоровья истца являются недопустимыми и имеют характер личного оскорбления".

Ранее Валенса отметил, что не отрицает ни одно из своих суждений, которые стали поводом для иска, и не будет объяснять их ни Качиньскому, ни "его агентам".

Качиньский в своем иске требует от Валенсы извинений и выплаты 30 тысяч злотых (около 8,8 тысячи долларов) на социальные цели.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.