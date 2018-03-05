ВАРШАВА, 5 мар – РИА Новости. Суд польского Гданьска решил допросить лично бывшего президента страны Леха Валенсу и главу правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского по иску об оскорблении, сообщает радиостанция RMF FM.
Первое заседание суда по этому делу прошло в гданьском суде в понедельник. Ни Валенса, ни Качиньский заседание не посетили. Их обоих в суде представляли адвокаты.
Следующее заседание по делу состоится 14 мая. "В этот день суд решил допросить как председателя "Права и справедливости", так и бывшего президента", — говорится в сообщении радиостанции.
С ним не согласился адвокат Качиньского Богуслав Космус. Он считает, что высказывания Валенсы противоречит фактам. "Какие факты указывают на то, что истец выдал команду на посадку в Смоленске?", — спросил он.
Также защитник отметил, что "комментарии относительно здоровья истца являются недопустимыми и имеют характер личного оскорбления".
Ранее Валенса отметил, что не отрицает ни одно из своих суждений, которые стали поводом для иска, и не будет объяснять их ни Качиньскому, ни "его агентам".
Качиньский в своем иске требует от Валенсы извинений и выплаты 30 тысяч злотых (около 8,8 тысячи долларов) на социальные цели.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.