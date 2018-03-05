МИД рекомендует российским гражданам избегать митингов в Таиланде

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МИД РФ предупредил российских граждан о протестных акциях в Таиланде и Колумбии и рекомендовал избегать мест массового скопления людей.

"Таиланд – 10 и 14 марта ожидаются антиправительственные митинги в городе Бангкок; в дальнейшем протестующие планируют проведение митингов в мае сего года в столице еженедельно по субботам; рекомендуется избегать мест массового скопления людей… Колумбия – 11.03 парламентские выборы в стране; повышаются меры безопасности; возможны протестные акции; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сводке департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Также ведомство предупредило о распространении желтой лихорадки в 15 штатах Бразилии, в том числе среди туристов в городах Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу. "Отмечаются летальные случаи; рекомендуется вакцинация", — сообщил МИД.