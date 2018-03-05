В Латвии предлагают запретить политическую агитацию на иностранных языках

РИГА, 5 мар – РИА Новости. Представители входящей в правительство Латвии Национального объединения "Все-Латвии" подали на рассмотрение в сейм законопроект, который запрещает ведение предвыборной агитации на негосударственных языках, сообщила пресс-служба партии.

В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, на котором говорит около 40% населения страны, является иностранным.

"Латвия была создана для того, чтобы гарантировать существование латышской нации и латышского языка "через столетия". Использование только латышского языка в предвыборной агитации "расширит его использование в качестве государственного", — говорится в заявлении партии.

За использование иностранных языков во время предвыборной агитации предлагают наказывать штрафами — физические лица от 100 до 700 евро, а юридические — от 500 до 5000 евро.

Если сейм утвердит его в трех чтениях, а президент одобрит, то он станет законом вступит в силу. Выборы в сейм Латвии пройдут в октябре 2018 года.