Турецкий суд отказался освободить двух греческих военных, пишут СМИ

АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Турецкий суд не удовлетворил запрос адвокатов двух военнослужащих греческой армии, задержанных в нейтральной зоне на границе турецкой провинции Эдирне и арестованных по обвинению в шпионаже, передает в понедельник телеканал A Haber.

Турецкие СМИ сообщили, что адвокаты подали апелляционную жалобу, в которой просили суд отпустить их подзащитных из-под стражи.

Ранее в министерстве национальной обороны Греции сообщили РИА Новости, что турецкие военные задержали двух греческих военнослужащих, которые во время патрулирования границы в условиях очень плохой погоды случайно оказались на турецкой территории.

По сообщениям турецких СМИ, лейтенант и старшина греческой армии были задержаны с оружием в районе Пазаркуле и доставлены в расположение командования сил жандармерии Турции в Эдирне. После проведения соответствующих процедур греческих военных отправили в прокуратуру, а оттуда — в суд, который по требованию прокуратуры в пятницу арестовал задержанных, обвинив их в шпионаже и незаконном проникновении в закрытую военную зону.

Отношения между Грецией и Турцией обострились после того, как турецкий патрульный корабль протаранил греческое судно береговой охраны.