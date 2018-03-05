ПА ОБСЕ сожалеет, что Джабарову отказали в наблюдении за выборами в Италии

РИМ, 5 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Решение об отказе российскому сенатору Владимиру Джабарову в наблюдении на выборах в Италии принимала не ПА (Парламентская ассамблея) ОБСЕ, заявила глава ее наблюдательной миссии на Апеннинах Маргарета Седерфелт.

"Решение не пустить российского члена миссии было не в наших руках", — сказала Седерфелт на пресс-конференции в понедельник, выразив "сожаление" по поводу отсутствия российского наблюдателя.

По ее словам, прерогатива принимать решение о том, кто может приехать на территорию страны, принадлежит каждому государству-члену ОБСЕ.

В воскресенье Джабаров, который в рамках ПА ОБСЕ должен был наблюдать за ходом парламентских выборов в Италии, заявил, что МИД страны отказался выдать ему визу.