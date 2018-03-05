Глава Баварии заявил, что сложит свои полномочия с 13 марта

БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер заявил, что намерен с 13 марта сложить с себя полномочия главы региона.

"После 13 марта я сложу с себя полномочия премьер-министра Баварии", — сказал Зеехофер на пресс-конференции в Мюнхене, добавив, что "как и обещал, это произойдет до Пасхи".

Он также заявил, что намерен в течение апреля сдать свой мандат в ландтаге Баварии. Многолетний лидер региона и Христианско-социального союза (ХСС), который входит в единый альянс с ХДС во главе с действующим канцдером ФРГ Ангелой Меркель, сообщил, что "намерен уехать работать в Берлин" министром внутренних дел в новом правительстве "большой коалиции" при участии ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии.

Ранее немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Меркель.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. По предварительным оценкам, правительство может быть сформировано в марте-апреле.