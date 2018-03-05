Наблюдатели ПА ОБСЕ назвали выборы в Италии образцом демократичности

Две урны для голосования двумя разными бюллетенями, для Палаты депутатов и Сената, на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии

Две урны для голосования двумя разными бюллетенями, для Палаты депутатов и Сената, на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии

РИМ, 5 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Прошедшие в воскресенье в Италии парламентские выборы были демократическими и имели соревновательный характер, заявила журналистам глава миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфелт.

"Выборы 4 марта стали образцом соревновательной демократии", — сказала она.

По ее словам, наблюдатели зафиксировали небольшое число нарушений и призвали к расследованию этих случаев

"Голосование прошло по новому избирательному закону. В целом законодательная база создает крепкую основу для соревновательного процесса", — отметила шведский политик.

Согласно предварительным данным МВД Италии, триумфатором на воскресных выборах в Италии стало антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой примерно 32% избирателей. Лидером по числу полученных голосов остается объединенная коалиция правоцентристских сил, которая сейчас набирает почти 37,5% голосов. Однако этот результат далек от заветных 40%, которые открывали бы блоку возможность получить право на формирование нового правительства. При этом партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" с 14% заметно уступает своему главному союзнику по коалиции, "Лиге", которая получила более 17%.