Трамп и Мэй обсудили "честную" торговлю на фоне введения пошлин на металлы

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили "честную" торговлю на фоне введения ввозных пошлин на металлы в США, сообщил в пресс-релизе Белый дом.

Разговор Трампа и Мэй состоялся в воскресенье.

"Президент Трамп и премьер-министр Мэй обсудили ряд других вопросов, включая усилия президента Трампа по обеспечению честной торговли на взаимной основе, а также работу премьер-министра Мэй по переговорам по Brexit", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что США введут ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного времени. Ожидается, что пошлины могут быть введены уже на этой неделе.

Ряд политиков и экспертов в США и других странах выразили опасения, что вероятные контрмеры торговых партнеров США могут привести к торговой войне. Кроме того, Международный валютный фонд и другие эксперты заявили, что ввозные пошлины могут повредить экономике США, поскольку ряд отраслей зависит от поставок дешевой стали и алюминия, и убытки этих отраслей могут превысить выгоду от восстановления местной металлургии.