Киев не будет соблюдать перемирие в Донбассе, заявил Журавлев

ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Власти Украины не намерены соблюдать перемирие в Донбассе, заявил депутат Госдумы, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.

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Ранее в понедельник Журавлев сообщил РИА Новости, что попал под минометный обстрел силовиков в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"Несмотря на все то, что достигается на переговорах контактной группы, Киев не выполняет абсолютно. В этом я убедился сегодня лично. И я не сомневаюсь в том, что его (президента Украины Петра Порошенко — ред.) заявление о том, что ВСУ (вооруженные силы Украины) должны готовиться к штурму или к атаке, это <…> правда. Перемирие для него — это абсолютно не нужная вещь", — сказал депутат.

ДНР дважды за день обвинили силовиков в нарушении режима прекращения огня. Сообщалось, что ВСУ обстреляли населенные пункты на юге Донецкой области из крупнокалиберного оружия. Кроме того, снайпер открыл огонь по снегоуборочной машине, которая расчищала дорогу в поселке Гольмовский на окраине Горловки.

