ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Власти Украины не намерены соблюдать перемирие в Донбассе, заявил депутат Госдумы, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.6%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Несмотря на все то, что достигается на переговорах контактной группы, Киев не выполняет абсолютно. В этом я убедился сегодня лично. И я не сомневаюсь в том, что его (президента Украины Петра Порошенко — ред.) заявление о том, что ВСУ (вооруженные силы Украины) должны готовиться к штурму или к атаке, это <…> правда. Перемирие для него — это абсолютно не нужная вещь", — сказал депутат.