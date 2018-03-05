Южнокорейские депутаты обсудили в Пекине план "двойной заморозки" по КНДР

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Делегация парламентариев Южной Кореи обсуждала в Пекине перспективы реализации предложения "двойной заморозки" в контексте урегулирования проблемы Корейского полуострова, заявил на встрече в Совфеде в понедельник депутат Национального собрания Южной Кореи Чон Дон Ён.
РФ с Китаем выдвинули инициативу "двойной заморозки", согласно которой Северная Корея не испытывает ядерные заряды и не запускает ракеты, а США со своими южнокорейскими партнерами не проводят или, как минимум, резко сокращают масштабы военных учений.
"В связи с предложением "двойной заморозки" мы также посетили Пекин и обсуждали там с представителями китайского правительства обеспечение такого проекта", — сказал Чон Дон Ён.
Кроме того, по его словам, южнокорейские парламентарии под его руководством в октябре 2017 года посетили США и встретились с представителями администрации Дональда Трампа. "Мы там говорили о том, что ни в коем случае не допустим войны на Корейском полуострове", — добавил южнокорейский депутат.