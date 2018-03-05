В "Движении 5 звезд" заявили, что готовы к диалогу со всеми партиями Италии

РИМ, 5 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер итальянского "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо назвал триумфом и абсолютной победой его результат на воскресных парламентских выборах, заявив о готовности начать диалог с другими политическими силами страны.

"Мы абсолютные победители этих выборов. "Движение 5 звезд" утраивает представительство в двух палатах парламента, это огромный результат", — сказал он журналистам в Риме.

По его словам, "Д5З" стало политической силой, которая представляет всю нацию, и этот факт неминуемо должен привести их в правительство страны.

"Коалиции не имеют достаточных цифр, чтобы управлять страной… Мы открыты к общению со всеми политическими силами начиная с гарантов, которых мы хотим определить в качестве руководителей палат (парламента)", – сказал Ди Майо.

Ранее антисистемное движение отказывалось вступать в политические альянсы с другими партиями.

"С сегодняшнего дня в Италии начинается третья республика, и наконец это будет республика граждан" — заявил 31-летний политик.

Парламентские выборы в Италии прошли в воскресенье. МВД Италии после обработки 90% бюллетеней по выборам в нижнюю палату парламента — палату депутатов — сообщило, что правоцентристская коалиция лидирует, набирая 37% голосов. В рамках нее "Лига" на 4% опережает союзников по блоку из "Вперед, Италия" (17,9% и 13,8% голосов соответственно). Рост популярности "Лиги" по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2013 года оставил почти 14%. Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов лидирует как отдельная политическая сила, набирая 32,2%. По итогам выборов 2013 года результат "Д5З" составлял 25,5%.

Данные по выборам в палату депутатов повторяют сценарий, складывающийся в верхней палате итальянского парламента — сенате. "Движение 5 звезд" по итогам обработки 90% бюллетеней получает там более 31,5% голосов. Лидером по числу полученных голосов остается объединенная коалиция правоцентристских сил, которая сейчас набирает на выборах в сенат почти 37,5% голосов.