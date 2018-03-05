Президент Италии сможет сформировать стабильное правительство, считают в ЕК

Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии

Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии

БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия считает, что президент Италии Серджо Маттарелла сможет сформировать стабильное правительство по итогам состоявшихся в воскресенье парламентских выборов, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Насколько мы понимаем, официальные результаты будут объявлены позже в течение дня. Мы верим, что президент Маттарелла может сформировать стабильное правительство в Италии. Сейчас в Италии есть правительство премьер-министра (Паоло) Джентилони, с которым мы тесно сотрудничаем", — сказал Схинас журналистам.

Парламентские выборы в Италии прошли в воскресенье. По итогам обработки более 90% бюллетеней, в обеих палатах парламента лидирует правоцентристская коалиция, неожиданно высокий результат показало и антисистемное "Движение 5 звезд".

В соответствии с конституцией Италии, президент республики с учетом итогов голосования сможет решить, кому поручить формирование нового национального правительства. Ему принадлежит право провести консультации с представителями всех попавших в парламент партий, после чего объявить о своём выборе и наделить этого политика полномочиями по формированию Совета министров.