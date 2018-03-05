Яровая: народу Украины "евроценами" на газ накинули экономическую удавку

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Народ Украины обманули, вначале совершив государственный переворот, а теперь накинув экономическую удавку, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя информацию о том, что Киев закупает в Европе газ в четыре раза дороже, чем у "Газпрома".

Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в своём Facebook написал, что Украина закупает в Европе газ в четыре раза дороже, чем у "Газпрома".

"Заработали буровые Евромайдана, народ Украины вначале обманули и задурманили, втащив в госпереворот и евробыль, а теперь накинули экономическую удавку. Вначале изранили душу украинского народа, вырывая из сердца Россию, а теперь ещё и отравят жизнь неподъёмной евроценой еврогаза, отбирая само право жить", — заявила Яровая, слова которой приводит её пресс-служба.

По словам вице-спикера, Евромайдан — это отсчёт трагедии украинского народа.

"Последние заявления Порошенко о превращении Украины ещё и в полигон США — все это прямые доказательства того, что, к сожалению, Украина переходит полностью под внешнее управление, как колония, на территории которой жизнь и благополучие народа не входит в сферу интересов власти", — заключила Яровая.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта не осуществляются. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично дефицит был перекрыт за счет импорта с европейского рынка, однако он сохраняется на уровне 10 миллионов кубов в сутки. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.