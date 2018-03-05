Браудер расскажет в британском парламенте о "российском вмешательстве"

ЛОНДОН, 5 мар — РИА Новости, Мария Табак. Осужденный в РФ за неуплату налогов основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер выступит на слушаниях комитета палаты общин британского парламента в рамках проводимого расследования под названием "Фейковые новости".

В рамках расследования парламентарии изучают, в том числе, вопрос о якобы имевшем место вмешательстве России в референдум по Brexit 2016 года.

"Комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту продолжает расследование в сфере фейковых новостей и дезинформации, и выслушает показания главы Hermitage Capital Билла Браудера и старшего вице-президента Центра анализа европейской политики Эдварда Лукаса. Темы, которые, скорее всего, будут обсуждаться, будут включать их взгляды на "большие данные" и место России в дискуссиях о дезинформации", — сообщила РИА Новости в понедельник представитель комитета.

В слушаниях, которые состоятся во вторник утром, также примет участие уполномоченный по вопросам информации Элизабет Денэм.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

Российские следственные органы вменяют Браудеру и его бизнес-партнеру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. Уголовное дело в отношении двух фигурантов выделено из "большого дела", возбужденного еще в 2004 году. Расследование "нового" дела завершено, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и выводом за рубеж акций компании "Газпром", общий ущерб, по подсчетам МВД, составил 3,5 миллиарда рублей.

Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.