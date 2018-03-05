В МИД сообщили о подготовке визита президента Анголы в Россию

ЛУАНДА, 5 мар — РИА Новости. Москва и Луанда согласовывают сроки визита президента Анголы Жоау Лоренсу в Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается приглашения президенту Анголы посетить Россию, то такое приглашение было передано после его избрания, и совсем недавно президент (России Владимир) Путин в своих публичных комментариях подтвердил, что такой визит у нас планируется. Сроки мы согласуем дополнительно", — заявил Лавров по итогам переговоров в Луанде.

Лавров также сообщил, что пригласил посетить Москву с визитом своего ангольского коллегу Мануэля Аугушту.