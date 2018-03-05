Глава МАГАТЭ призвал КНДР соблюдать все обязательства перед Совбезом ООН

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано вновь призвал КНДР к соблюдению всех обязательств перед Совбезом ООН, продолжает следить за ситуацией с ядерной программой в стране.

"Я вновь призываю КНДР полностью соблюдать все обязательства в рамках резолюций Совбеза (ООН), срочно начать кооперацию с агентством и урегулировать все нерешенные вопросы, включая те, что возникли во время, когда в стране не было инспекторов агентства", — заявил Амано в ходе выступления перед Советом управляющих МАГАТЭ в понедельник.

Он отметил, что агентство продолжает следить за ядерной программой КНДР, в том числе с помощью спутниковых снимков.