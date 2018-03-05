Лукашенко заявил, что власть в Белоруссии "должна быть в одном кулаке"

МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть в республике "должна быть в одном кулаке".

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко заявил об этом во время назначения ряда руководителей местных органов власти. Он поинтересовался, как развиваются районы, где появятся новые руководители, какие проблемы существуют и найдены ли пути их решения. Президент поручил разобраться с проблемными предприятиями, проконтролировать запуск новых объектов и навести порядок в тех сферах, в которых есть упущения.

"Помните одно: власть растопыренными пальцами никто не держит. Власть должна быть в одном кулаке. Как только мы где-то дрогнем, упустим процессы из-под контроля, мы получим вариант, как у наших соседей. Поэтому власть есть власть, но никакого самодурства… Смотрите, чтобы на вас не обиделись люди и не делайте того, из-за чего потом будет стыдно не только вам, но и вашим детям", — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Президент Белоруссии также заявил о своей приверженности борьбе с коррупцией и предупредил новых руководителей местных органов власти об ответственности за преступления в этой сфере.

Особое внимание Лукашенко обратил на работу с кадрами, в том числе и на частных предприятиях. "Да, пусть они занимаются производством. Вы только контролируйте заработную плату, чтобы она была там соответствующей, и права человека должны быть обеспечены: прежде всего, работа, зарплата, школа, социальная сфера. Кадровый вопрос на территории района — это ваш вопрос", — подчеркнул президент.

По его словам, не должно быть "никакого послабления за контролем руководителей предприятий, какой бы собственности они ни принадлежали — частной или государственной".