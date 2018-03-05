МИД России назвал неприемлемой политику санкций в отношении Венесуэлы

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Политика санкций и давления извне на Венесуэлу неприемлема, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Он добавил, что Россия всегда выступала за то, чтобы вопросы внутреннего развития Венесуэлы решались исключительно народом этой страны в соответствии с предусмотренными конституцией страны правовыми процедурами, с соблюдением демократических норм и без деструктивного вмешательства извне.
"Априори навязываемые извне осуждения о непринятии избирательного процесса, провоцирование и поощрение радикальных, непримиримых настроений в стране, искусственное стимулирование социально-экономических трудностей с целью вызвать недовольство — это является неприемлемым", — добавил директор латиноамериканского департамента МИД РФ.
Министерство финансов США в начале января ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы. Ранее, в конце 2017 года, США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. До этого президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.