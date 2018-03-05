МИД России назвал неприемлемой политику санкций в отношении Венесуэлы

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Политика санкций и давления извне на Венесуэлу неприемлема, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Недопустима политика санкций и давления на суверенную страну. И, конечно, угроз вмешательства в ее внутренние дела", — сказал Щетинин на мероприятии в Москве в годовщину кончины бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

Он добавил, что Россия всегда выступала за то, чтобы вопросы внутреннего развития Венесуэлы решались исключительно народом этой страны в соответствии с предусмотренными конституцией страны правовыми процедурами, с соблюдением демократических норм и без деструктивного вмешательства извне.

"Априори навязываемые извне осуждения о непринятии избирательного процесса, провоцирование и поощрение радикальных, непримиримых настроений в стране, искусственное стимулирование социально-экономических трудностей с целью вызвать недовольство — это является неприемлемым", — добавил директор латиноамериканского департамента МИД РФ.

США резко критикуют власти Венесуэлы, обвиняя их в нарушении прав человека, ограничении свободы СМИ и притеснении политических оппонентов. Вашингтон настаивает на необходимости проведения свободных президентских выборов.

Министерство финансов США в начале января ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы. Ранее, в конце 2017 года, США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. До этого президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.