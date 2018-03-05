Давление на Россию со стороны США будет продолжаться, считают в Совфеде

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета отмечает, что давление на Россию со стороны американских властей будут продолжаться.

"Комиссия располагает достаточным объемом данных, позволяющим констатировать, что в настоящее время и на обозримую перспективу наиболее масштабные попытки оказать противоправное влияние на российскую внешнюю и внутреннюю политику предпринимаются и будут продолжаться властями США, при этом речь идет о конгрессе, правительстве США, включая такие его ведомства, как государственный департамент, ЦРУ и Пентагон", — говорится в ежегодном докладе комиссии.

Документ будет опубликован в понедельник на официальном сайте верхней палаты.

Сенаторы отмечают, что американцы не только не скрывают данный факт, но "публично говорят об этом и фиксируют такого рода политику в официальных документах".

В Совете Федерации также подчеркивают, что объективный анализ, основанный на достоверных данных, однозначно показывает, что из существующих сегодня стран мира "абсолютным и несомненным лидером по противоправным действиям являются США".

Комиссия констатирует, что с момента принятия Устава ООН, закрепившего принцип невмешательства во внутренние и внешние дела суверенных государств, "Соединенные Штаты за период с 1946 по 2000 годы совершили свыше 100 очевидных актов сознательного и грубого вмешательства в дела более 60 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки".

Сенаторы обращают внимание, что зачастую вмешательство во внутренние дела других стран предпринималось американскими властями для решения собственных внутриполитических задач, включая межпартийное состязание демократов и республиканцев за президентский пост. "Показательна в этом отношении предыстория прямой военной агрессии США на Корейском полуострове в начале 1950-х годов, последствия которой до сих пор сотрясают мир", — отмечается в докладе.

После распада Советского Союза попытки прямого и масштабного вмешательства со стороны Вашингтона и его союзников в суверенные дела всех постсоветских государств в целом ряде случаев усилились.

При этом "комиссия считает необходимым подчеркнуть, что такого рода политику было бы ошибочно отождествлять не только со всем американским народом, но и со всеми без исключения представителями американских общественно-политических, научных и экспертных кругов", поясняют сенаторы.

"Ее носителями в США были и остаются ключевые деятели правящего класса США, давно монополизировавшие реальную политическую власть в Вашингтоне и де-факто отстранившие большинство граждан Америки от принятия ключевых внешнеполитических решений. Таким образом, в США мы на практике имеем дело с диктатурой меньшинства", — говорится в документе.